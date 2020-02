VIDEO: Marino Collante amenaza con retenerle pago a reformistas no voten por candidato alcalde

Comparte esta noticia

EL NUEVO DAIRIO, SANTO DOMINGO.- El director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), amenazó con tomar represalias contra miembros de esa organización que no apoyen a un candidato a alcalde por el municipio La Canela, de Santiago.

En un video que circula en las redes sociales, se observa al dirigente político del Directorio Presidencial Balaguerista Reformista advertirles a los presentes,de que deben apoyar a José Augusto Bueno, quien aspira por el Partido de la Liberación Dominicana, so pena de no cobrar este mes.

“El reformista que no apoye y trabaje conmigo, a José Augusto Bueno, que se prepare, yo Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie”, manifestó el funcionario público antes de agregar que el que no trabaje abiertamente por Bueno, “que se prepare”, porque no recibirá el sueldo de este mes.

“A mí, nadie me puede hacer musaraña, porque yo conozco a todo el mundo, me preguntan ¿y fulano?, y le sé dar su pedigrí, y sé lo que todo el mundo está haciendo”, advirtió Collante.

Las elecciones municipales están previstas para este domingo con la participación de más de 17 mil candidatos, de los cuales se escogerán más de 3 mil.

