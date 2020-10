(VIDEO) Mariano Abreu: Si cancelan a director regional COBA, enfrentaremos a Interior y Policía y a PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen pública, Mariano Abreu, expresó este jueves que si cancelan al teniente coronel Roberto Silverio, director regional del programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), entonces el programa “Enfrentados” enfrentará al ministro de Interior y Policía y a la Policía Nacional.

“Si a ese teniente coronel lo cancelan por eso, atención ministro de Interior y Policía, atención mi amigo mayor general Edward Sánchez, si por eso que hizo responsablemente es cancelado, Enfrentados va a enfrentar al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía, si apadrina la cancelación”, enfatizó Abreu.

El comunicador emitió su opinión durante su intervención realizada en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a Nerys Martínez, Daygorod Fabián y Desiderio Ruíz, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir de la hora 1:07:00).

Abreu se refirió a la denuncia realizada por Silverio, quien dijo durante una reunión de autoridades municipales, que hay irregularidades de militares y policías quienes apadrinan establecimientos de bebidas durante el toque de queda en la región este.

“Este país necesita que la gente que no tiene respeto haciendo lo mal y apadrinando lo mal hecho, que encuentre subalternos, en caso de ese teniente coronel, que le diga a un general usted está equivocado esto no es así, usted no puede apadrinar lo mal hecho”, indicó Abreu.

Igualmente, expresó que no es posible que cuando aparezcan hombres que llaman al cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, para frenar el COVID-19, entonces los esfuerzos para la recuperación del turismo y la reactivación de la economía se irán por la borda.

“Yo no puedo ni pensar, que por eso que él está haciendo ahí sea cancelado, pero nada me sorprende bajo el sol, pero si eso ocurre, advierto que Enfrentados, programa que conduce, se constituirá en defensa de ese teniente coronel, eso no puede pasar en este país”, aseveró Abreu.