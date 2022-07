(VIDEO) Mariano Abreu defiende a Michael Miguel: “No pueden decir que él se ha vendido a algún partido” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mariano Abreu aseguró que el colega Michael Miguel Holguín es un hombre preparado y nadie podría decir hasta el día de hoy que se ha vendido a algún partido político.

Esto lo afirmó tras decir que la gente le ha caído encima al comunicador, en especial los miembros de la oposición, luego de sostener en un programa matutino que “Luis Rodolfo Abinader Corona es el mejor presidente que yo he visto en la República Dominicana a mis 60 años, y lo puedo discutir con quien sea”.

“Si algo ha caracterizado a Holguín es ser una persona frontal, de las filas del FALPO viene Michael Miguel para el que no sabe, porque a veces lo ve en la televisión y piensan en el Michael que se levantaba y se tiraba, pero no es de ese Michael que estoy hablando, es de el súper preparado, el analítico, el que está hablando ahí es ese, y a lo mejor usted no está de acuerdo con él, pero hay que respetarle su opinión”, sostuvo.

Abreu emitió sus comentarios en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

“Eso que dijo él ahí, que el presidente de la República es capaz de dar marcha atrás, yo lo he dicho aquí y he dicho que eso me agrada de él porque a mí me gusta cuando la gente reconoce sus errores y es capaz de enmendarlo, de decir me equivoque, eso es grandeza de cualquier persona y de un presidente mucho más”, agregó.

Precisó que lo que dijo Holguín sobre el jefe de Estado es su óptica, y aunque esté extractando a expresidentes se debe respetar su comentario, porque este es un territorio donde hay libre albedrío y libertad de prensa.

“Él entiende que este presidente es mejor que los otros, si usted entiende lo contrario defienda al que usted entienda, si cree que es Leonel Fernández defiéndalo y diga porqué usted cree que es Leonel Fernández”, puntualizó.

Relacionado