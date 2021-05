(VIDEO) María Elena Useche señala tres claves para que una persona alcance el éxito sin perder su esencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista y coach de vida venezolana María Elena Useche señaló como tres claves importantes para que una persona pueda lograr el éxito y no perder su esencia propia: la disciplina, la gratitud, y el don de servicio, asegurando además que si vive tomando esto en cuenta, todo lo que desea llegará a su vida.

“Yo creo que lo más importante en la vida primero, hasta para ser espiritual, es que hay que ser disciplinado, tener gratitud y el servicio, porque cuando estás al servicio de alguien, de una causa, de la humanidad, te pones tan grande que no hay límites para ti. Si tú vives en esas tres todo lo demás se te da”, consideró.

Usecha emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:55).

También, Usecha expresó que el éxito es algo que lo determina la persona y estará siempre directamente relacionado con las metas personales de cada individuo, por lo que cada quien se sentirá exitosos cuando logre alcanzar sus objetivos y no los de los demás.

“El éxito es una cosa que determinas tú, o sea, el éxito es completamente referente a ti, a donde tú lo pongas, porque he conocido muchísimas personas que yo las veo exitosas, sin embargo, esas personas no se sienten así”, manifestó.

Tras referirse a la diferencia que existe entre la fama y el éxito, manifestó que “la primera es algo que puede suceder fortuitamente o que puede venir dado por un trabajo realizado, mientras que el éxito reiteró que es algo inherente de cada quien”.

Resaltó que existen muchas personas que son felices con sus logros y no necesitan la fama, y en ese sentido consideró que el mayor reconocimiento que puede tener la persona es el que se da a sí misma.

“Es una de las cosas por las cuales yo particularmente quisiera siempre luchar, yo creo que hacia allá me encantaría vivir, hacía que todas las mañanas mi aplauso sea personal, mi reconocimiento sea el que yo me doy y el que mi señor Jesucristo me da, y ya con eso basta”, destacó.

Si quieres saber un poco más sobre el tema, te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.