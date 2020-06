VÍDEO: María Dimitrova afirma atletas dominicanos necesitan mejores condiciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La karateca María Dimitrova considera que los atletas dominicanos deben practicar en mejores condiciones sus distintas disciplinas deportivas.

Cuestionada si tuviera la oportunidad de presidir la Federación Dominicana de Karate y cambiar algunas cosas, Dimitrova dijo lo siguiente:

“Por lo menos poner agua en los baños, cuando tengo que entrenar en el olímpico si tengo que entrar al baño, me monto en el vehículo y voy al McDonalds de la Tiradentes”, confesó la dominicana de origen búlgaro a los comunicadores Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez, en el programa Deportes en Línea que se transmite de lunes a viernes a las 12:30 PM por el Nuevo Diario Tv.

La atleta confesó que tiene un uniforme especial para practicar en el olímpico por las condiciones del pabellón, “después de practicar no hay lavadora, ni detergente que le quite el sucio”.

Dimitrova aseguró que si mejoran las condiciones externas, al mismo tiempo los atletas tendrán mejor disposición de hacer deporte.

Agregó que no está en sus planes futuros dirigir Fedokarate y que está consciente de que pueden existir limitaciones que dificulten algunas prioridades en el deporte, por lo que considera que se debería estar involucrado de lleno en el sistema para sugerir.

Mundial Juvenil por Bulgaria

En el 2005, María gano la medalla de oro del Campeonato Panamericano de Karate Juvenil en Uruguay, logrando la clasificación al Mundial que se disputaría ese mismo año.

Pero no pudo representar al país, ya que la Federación Dominicana de Karate no estuvo en disposición de cubrirle los gastos para su participación.

“Fue un golpe muy fuerte, porque estando entre las top 4 del mundo, la Federación me dijo que no había dinero, y que para participar tenía que cubrir por mi cuenta todos los gastos”, confesó la atleta quien no aceptó las condiciones.

Por esa razón, Dimitrova viaja a Bulgaria, gana el Campeonato Nacional y más adelante representa a este país en el Torneo Mundial Juvenil, consiguiendo la medalla de bronce.

“Cuando volví al país fue un golpe muy fuerte para mi Federación y les hice entender que se debe respetar el trabajo del atleta, yo hice mi trabajo consiguiendo la medalla panamericana y ustedes no me mandaron al mundial que era el torneo que más anhelaba ir”.

Tras esta situación, Dimitrova y la Federación acordaron su participación exclusiva representando a República Dominicana a nivel continental y a Bulgaria en los campeonatos mundiales. Más adelante la federación invirtió en los campamentos de preparación durante dos años en Japón de la dominicana y esta decidió representar a la selección en todo el ciclo olímpico.

“Me siento 100% dominicana, cuando viajo a representar no lo hace Dimitrova lo hace República Dominicana y por eso todos los días entreno para representar a mi país”.

