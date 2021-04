(VIDEO) María Angélica Ureña: El peor error de un joven es intentar ser como alguien más

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz, locutora y voz comercial, María Angélica Ureña, manifestó que el peor error que un joven puede hacer es intentar ser como alguien más, indicando que si a alguien algo pudo funcionarle en su desarrollo profesional, no necesariamente le va a funcionar a los demás.

“Yo creo que el peor error en el que muchos jóvenes hemos caído es el intentar ser como alguien más, por el hecho de que esto le funcionara a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti”, sostuvo.

Ureña refirió que las personas deben tener en cuenta que la preparación profesional no pesa, y que no deben ir esquematizando sobre cómo quieren proyectarse para evitar el fracaso.

Asimismo, indicó que cuando las personas comienzan a soltar todo lo que son las excusas, entonces se empieza a ver todo lo que les rodea como un milagro, y se comienzan a ver oportunidades donde antes se veían trabas.

Ureña emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Cruz, en el programa Novedades, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 22:20).

“Creo que el tema aquí es enfocarse, y tú decir genuinamente dónde quieres desarrollarte, porque puede ser que alguien nos esté viendo, y lo que le gusta es muchísimo es el mundo de la moda u otra área, y no lo que esté haciendo”, resaltó Ureña.

En ese orden, dijo que cada quien debe buscar dentro de su historia personal para ver qué le ha funcionado en su vida, para que se pueda emprender el camino y dejar las quejas que solo traen descrédito.

“Cuando comienzas a practicar la gratitud como un mantra, entonces las puertas se abren, y esas oportunidades llegan porque llegan, se los digo yo”, dijo Ureña.

Equilibrio de la semana

Al ser preguntada sobre su segmento denominado “Equilibrio de la semana”, el cual realiza y postea en su cuenta de Instagram, Ureña expresó estar sorprendida debido a la rápida acogida y enganche que tuvo con los seguidores.

“Cuando yo me di cuenta que los videos empezaron a viralizarse yo decía bueno, y los seguidores comenzaron a subir de manera muy orgánica, yo decía ofrézcame, y es que cuando haces las cosas desde la esencia y el ser y no aparentar, creo que el mensaje llega, he tratado que lo expresado en el video asea potable”, acotó.

Trabajo diario

En lo referente a su persona y al trabajo que realiza cada día, Ureña aseguró que siempre ha sido la misma y que siente tener una conexión con sus seguidores.

“Yo creo que gracias a papa Dios he tenido la virtud de ser percibida como yo soy, creo que el hecho de no tener un personaje ni asumir una postura diferente a lo que yo soy, eso hace que la comunidad que me sigue conecte conmigo”, puntualizó.