(VIDEO) Margarita resta importancia a encuesta realizada antes de su proclamación

View this post on Instagram

La vicepresidenta de la República y compañera de boleta del candidato oficialista Gonzalo Castillo(@gonzalo2020rd ), Margarita Cedeño de Fernández, este martes restó importancia a la encuesta Greenberg, alegando que la misma fue realizada después de la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero. Asimismo aseguro que luego de su escogencia como compañera de boleta de Gonzalo, la realidad de cara a los dos procesos electorales es otra. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord