(VIDEO) Margarita: “Los que me critican por continuar en el PLD tienen miedo porque saben que vamos a ganar”

POLÍTICA Margarita: “Los que me critican por continuar en el PLD tienen miedo porque saben que vamos a ganar El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La vicepresidenta y compañera de boleta del candidato presidencial Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), Margarita Cedeño de Fernández (@margaritacdf), aseguró este sábado que quienes critican su decisión de seguir en el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), y su repostulación en el cargo “tienen miedo porque saben que con Gonzalo y Margarita es una pela segura” Ante los señalamientos de quienes entienden que aceptar ser la compañera de boleta del candidato presidencial por el oficialismo Gonzalo Castillo, es un acto de traición a su esposo Leonel Fernández (@leonelfernandez), Margarita Cedeño respondió que solo se inclina por la línea política que el propio expresidente le enseñó. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD