(VIDEO) Marchena:  Le deseo lo mejor al presidente Luis Abinader y a su Gobierno

View this post on Instagram

El exportavoz y director de comunicaciones del gobierno de Danilo Medina (@danilomedina), Roberto Rodríguez Marchena (@roberto.rodriguez.marchena), deseó lo mejor a la gestión a Luis Abinader (@luisabinader), que inicia este domingo. “Le deseo lo mejor al presidente Luis Abinader en su gobierno”, expresó Marchena a su llegada al Congreso Nacional para la ceremonia de juramentación. #elnuevodiariord #TomaDePosesión2020