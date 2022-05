(VIDEO) Marchan contra los haitianos indocumentados en Ciudad Juan Bosch

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento No Tenemos Miedo, Manny Solano, convocó este domingo una protesta en demanda a las autoridades para que saquen a los haitianos indocumentados que habitan en la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, pero pocos residentes asistieron a dicha marcha.

La protesta que inició en la Plaza Trinitaria de la zona y que recorrió todos los alrededores bajo la consigna “no queremos haitianos aquí, que se vayan a su país”, vociferaban los manifestantes mientras caminaban por los distintos residénciales.

Solano, quien aseguró que el movimiento que preside no tolerará que ningún haitiano atropelle a la República Dominicana, y que mucho menos dejaran izar su bandera como pasó el pasado jueves, cuando miembros de la Dirección de Migración recogían a indocumentados, y estos lo recibieron a tiros y pedradas.

“Nosotros no estamos en desobediencia, hagan lo que ustedes quieran, lo único que hacemos es el uso genuino de defender la patria, esto no es Haití es República Dominicana, esto es una vergüenza nacional”, dijo el líder de la convocatoria, al comandante de la Policía, coronel Antonio Guzmán, cuando este le explicaba que no procedía dicha manifestación.

Al tiempo, que exhortó a las autoridades dominicanas realizar una auditoría a la Ciudad Juan Bosch, asegurando que se están violando leyes, como la de alquilar apartamentos de dicha zona, porque estas construcciones fueran creadas para personas necesitadas.

Sin embargo, señaló que, “esto lo han llenado de haitianos y prácticamente nosotros tenemos un fuerte contingente policial en contra del país en la misma narices, como el otro día, que ellos los enfrentaron a tiros e izaron la bandera, nosotros estamos aquí para que nos entre también, no tenemos miedo”.

No obstante, dijo que la protesta debió haber concentrado muchas personas, pero se siente temerosas y no se exponen, por tanto, solo se quejan a través de las redes sociales, pero apoyan la causa.

“Aquí estamos nosotros lo que no tenemos miedo, no importa nada, vienen más, lo cierto es qué hay ponerle un alto a la situación”, agregó.

De su lado, Angelo García, otro manifestante, alegó que los haitianos son enemigos históricos del país, pero si se permite que ellos sigan con su accionar en esta zona, de tantear la fuerza de las autoridades, terminará mal.

“Si nosotros no le ponemos un stop a este problema ahora que podemos, mañana será algo mayor. Todas esas bazas haitianas están en el país y están armadas, cuando enfrentaron a los policías a tiros y piedras, era algo planificado donde salieron todos al mismo tiempo”, explicó García.

Asimismo, dijo que el si el Gobierno no puede con la situación de los haitianos que delegue en ese movimiento “para que vean cómo vamos a limpiar el país como sea necesario, implementando la estrategia de los padres de la patria”.

Precisó que una de las razones de que los residentes se ausentaron en esta protesta es porque sienten temor, por los haitianos que habitan y que no fueron sacados por las autoridades.

Mientras los manifestantes caminaban y exhortaban a aquellas personas que no tenían donde vivir apropiarse de un apartamento si encontraban a un haitiano, que lo ocuparan, estos eran custodiados bajo un fuerte patrullaje policial.

