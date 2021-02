(VIDEO) Marcell Ozuna niega haya llegado a un acuerdo con los Rays de Tampa Bay

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador dominicano Marcell Ozuna desmintió este miércoles a través de un vídeo colgado en las redes sociales, que haya llegado a un acuerdo con los Rays de Tampa Bay, como ha circulado en medios digitales.

“Hago este vídeo para hacerle saber a todos mis seguidores y la gente que me apoya, que de verdad me quiere, que lo que están diciendo en las redes, de que llegué a un acuerdo con Tampa, todo eso es falso, eso no es real”, expresa Ozuna en el vídeo al cual El Nuevo Diario ha tenido acceso.

Ozuna señala que hay personas que quieren estar buscando primicia y hasta que él mismo no dé la primicia, no se puede decir que es real, al tiempo que llamo a sus seguidores a tener paciencia que con “algún equipo uno va a estar”.

Según publicaciones en redes sociales este miércoles, Ozuna habría acordado un contrato de cuatro años, que le reeportaría algo más de 80 millones de dólares por los próximo cuatro años.

El toletero dominicano es una de los principales de jugadores de ofensiva, que aún se mantiene en la agencia libre de las Grandes Ligas. La pasada temporada Ozuna fue una pieza clave para los Bravos de Atlanta, quienes cayeron en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Átlanta.

En la campaña de 2020, Marcell lideró la Liga Nacional en cuadrangulares con 18 y en carreras remolcadas con 56, además de finalizar en tercer lugar en promedio de bateo con .338.

