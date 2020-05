(VIDEO) Manuel Crespo sugiere a Margarita Cedeño tomar licencia “antes que la JCE la obligue o se lo imponga”

View this post on Instagram

dirigente de la Fuerza del Pueblo: "En vez de usted ver equipos de Salud Pública, usted lo que está viendo son los equipos del candidato del gobierno; pero peor aún, de sus empresas privadas… Todos los temas que son propios de la Comisión de Alto Nivel o de Salud Pública, usted ve que se aparece como el Chapulín Colorado a coger una foto…"