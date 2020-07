(VIDEO) Manuel Crespo afirma división del PLD dio triunfo al PRM

View this post on Instagram

El delegado político del partido Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), ante la Junta Central Electoral (@juntacentral), Manuel Crespo (@manuelcrespord), afirmó este domingo que la división del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), le dio el triunfo al Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial). #ElNuevoDiarioRD #DominicanaDecide2020