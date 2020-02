(VIDEO) Manuel Crespo acusa a miembros PLD de estar detrás campaña para vincularlo con técnico de claro

View this post on Instagram

Manuel Crespo, delegado político del partido Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), desmintió este viernes vinculación al técnico de Claro implicado en el presunto “sabotaje” a las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Aclara la imagen que circula en las redes sociales corresponden a un miembro de su equipo político. #elnuevodiariord