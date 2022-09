(VIDEO) ‘Mantequilla’ se declara como “fenómeno”; envía mensaje a superintendente de Bancos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Wilkin García Peguero, mejor conocido como ‘Mantequilla’, quien recientemente está a la vista pública por su esquema de inversiones en Monte Plata, se autodeclaró el miércoles como un “fenómeno” económico.

“Nosotros nos declaramos como un fenómeno y atención superintendente de bancos (Alejandro Fernández), no hay forma de quedarle mal a nadie, ha nacido un Albert Einstein, en República Dominicana, provincia Monte Plata, Sabana Grande de Boyá, el mejor diseño económico y prepárense economistas que le voy a dar clases a todos”, manifestó al ser aplaudido por los munícipes.

Al ser abordado por la prensa en el frente de su negocio 3.14 Inversiones, García Peguero sostuvo que en Sabana Grande de Boyá nació el “mejor diseño financiero de inversión” del planeta tierra, que fue logrado, según dijo, por una persona de un campo humilde y “olvidado” por los políticos.

El mismo aseguró que con su ayuda el pueblo se va a convertir en una comunidad próspera.

“No hay forma de quedar mal a nadie, este es el mejor diseño económico del mundo ”, reiteró tras solicitar al Gobierno que le devuelva su dinero.

El empresario se expresó en esos términos, justo cuando el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, advirtiera que el modelo de negocios que presenta García Peguero, corresponde a una estafa piramidal.

“Aquí no hay ninguna magia, no hay ningún algoritmo, no hay ningún Warren Buffett, básicamente, con el dinero que está llegando de otras personas se está pagando a los que llegaron…primero”, aclaró durante una entrevista en el programa El Día.

“Con el más pendejo que viniera después de ti, si siguen llegando esas personas va a haber recursos con que pagarte a ti”, agregó Fernández, deplorando que en ese lugar se habla de un 10 % semanal que equivale a un 480 % mensual, cuando en la banca lo más que se pagaría un 9 o 10 % anual.

Días antes en su cuenta de Twitter, Fernández había advertido a la población sobre dicha estafa y había anunciado que junto con la Superintendencia del Mercado de Valores, se propondrá elaborar un proyecto que tipifique y penalice este tipo de actividad y se pueda actuar de forma preventiva, sin tener que esperar a que ocurra la estafa.

