(VIDEO) Mantequilla pide tiempo para poder resolver a querellantes, según abogado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado de Wilkin García Peguero “Mantequilla”, dijo el martes que su cliente está pidiendo tiempo a los querellantes para devolverle el dinero con el monto acordado.

Carlos Nova, defensa del imputado, explicó que su cliente devolvió hasta el último peso a los inversionistas, cuyos montos eran duplicados hasta el mes de septiembre, asegurando que todo se volcó en su contra cuando quiso constituirse legalmente.

“Yo mañana le voy a explicar a la jueza de Atención Permanente de Monte Plata, estos pagos que el hizo, es sorprendente que la fórmula de él era que permitía devolver el dinero y el sabe cómo hacerlo”, sostuvo el jurista mientras enseñaba el libro de apuntes de Mantequilla.

Nova, destacó que a su cliente le afectó salir en los programas de medios de comunicación y perder a sus parientes en una persecución tanto a su hombre de confianza como a su madrastra, que también le costó parte de las inversiones en su empresa denominada Inversiones 3.14 Word Wide.

“Esa situación provocó que el no se haya podido concentrar, él lo único que solicita es un poco de espera de los querellantes para seguir cumpliendo como lo hacía con los demás, yo me he sorprendido con todo el dinero que él fue entregando”, manifestó el togado.

Asimismo, indicó que tiene pruebas suficientes y que utilizará testigos de los mismos inversionistas para que ofrezcan su declaración.

“Este es un caso de acción pública e instancia privada, inmediatamente las partes se ponen de acuerdo, el Ministerio Público se queda sin proceso, si las víctimas le dan un tiempo para el cumplirle, queda ahí el caso”, agregó.

Además, precisó que de imponerle el tribunal una medida más leve, le permita volver a su negocio y es más beneficioso para los querellantes, porque privado de libertad es imposible buscar los recursos para poder cumplir.

“Él está enfrentando una imputación de seis meses a dos años, todos esos millones de pesos se pueden perder si no le dan la oportunidad de pagar”, resaltó el abogado.

El acusado tiene más de 30 querellas por presunta estafa y amenaza de muerte, por lo que el Ministerio Público está solicitando al juzgado de Atención Permanentemente de Monte Plata la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, que se conocerá este miércoles.

Relacionado