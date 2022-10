(VIDEO) Manolo Pichardo cree asistencia internacional a Haití debe hacerse de consenso con sectores ese país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Comisión Política del partido Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, sostuvo este jueves que las fuerzas multinacionales que vayan en auxilio de Haití deben hacerlo de acuerdo con la sociedad haitiana, porque la comunidad internacional no tiene nada que imponer al vecino país.

Así se expresó el expresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), al ofrecer su parecer respecto a que México y Estados Unidos informaron esta semana que están preparando una resolución de la ONU que autorizaría una “misión de asistencia internacional”, para ayudar a mejorar la seguridad en Haití.

“Lo de Haití no puede esperar más, hay una crisis seria y la hambruna matará muchas personas, entonces es una crisis humanitaria que ya existe, pero que puede empeorar, entonces lo serio de la comunidad internacional es ir en auxilio de Haití, pero tiene que ponerse de acuerdo con las autoridades que existen, los partidos políticos, los intelectuales, los que tienen incidencia en la vida pública”, puntualizó.

Pichardo fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Asimismo, aseguró que no hay manera de que los haitianos resuelvan por sí solos su situación, pero tampoco hay forma de que la República Dominicana, “como algunos habrían querido desde hace un tiempo”, pueda resolver los problemas del país vecino, por lo que sostienen que la comunidad internacional debe ir en auxilio.

Señaló que el otro lado de la isla ha sido intervenido en dos ocasiones y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que estuvo durante 13 años en ese territorio contribuyó a resolver el tema de la violencia, mas no los problemas estructurales de ese país.

“Haití no saldrá de su situación hasta tanto se resuelvan sus problemas estructurales, no es un problema militar, no es un problema de que vengan guardias estadounidenses o de donde vinieran, ese no es el problema”, sostuvo.

Pichardo, también secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, mencionó que algunos especialistas han establecido que en este caso se podría ejecutar una especie de mini Plan Marshall, en el que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, pero haciendo inversión en infraestructura y creando el aparato productivo nacional.

“Si no hay generación de riquezas y no hay un aparato productivo fuerte las instituciones son débiles como son en Haití, entonces de lo que se trata es de ir resolviendo estos problemas estructurales, crear obras de infraestructura, hospitales, escuelas, universidades, es hacer un país”, consideró.

En ese orden, dijo que en Haití se deben fortalecer las fuerzas productivas, haber industrias, fomentar la siembra en el campo y generar empleo, a fin de que se pueda producir riqueza.

Relacionado