(VIDEO) Manny Pérez sueña con un Oscar’s

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras ser abordado sobre las cosas que le faltan por hacer, el reconocido actor dominicano destacado en Hollywood, Manny Pérez, confirmó que uno de sus mayores sueños es ganarse un Premio Oscar’s tal como otros también lo han soñado y se lo han ganado y que eso será posible con la ayuda de Dios.

‘’Este mundo de la actuación no es fácil para nada, todavía a mi me falta mucho para llegar a donde quiero llegar, aunque llevo más de 100 películas que he grabado aquí y allá, en lo que es la industria gringa y dominicana’’, expresó Pérez.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el marco del media tour para dar a conocer su película La Soga 3: Venganza.

Sobre La Soga

La tercera entrega de la película dominicana “ La Soga 3 : Venganza” llegará a las salas de cine del país el próximo 19 de octubre, bajo la dirección y producción de Manny Pérez.

Escrita y protagonizada por el actor dominicano, la película cuenta con las actuaciones de Félix Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana Lapointe, Jason Andors, Ovandy Camilo, Juan Carlos Pérez, Brenda Sánchez, Nelson Javier, Jordi Veras y Francisco Vásquez. Trata del regreso a la República Dominicana del sicario “ La Soga ”, bajo un contexto políticamente turbulento, en busca de venganza. Armado con una memoria USB con los nombres de toda una red de corruptos, “ La Soga ” se embarca en un viaje clandestino donde rápidamente descubre que no debe confiar en nadie y decidido a revelar la verdad y hacer pagar a los responsables.