(VIDEO) Manny Pérez insiste en que llegue agua a Baitoa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor dominicano Manny Pérez sigue insistiendo para que llegue el agua a su pueblo natal Baitoa en Santiago de los Caballeros, indicando que no entiende por qué no tienen el preciado líquido si el pueblo cuenta hasta con una presa.

‘’Yo llevo más de doce años luchando por Baitoa, para que llegue agua en Baitoa, no entiendo por qué no hay agua en Baitoa y tenemos una presa en Biatoa, pero no hay agua, entonces estoy involucrado con mi gente luchando para ver si hay un cambio’’, dijo el actor.

Manny dio su declaración durante una rueda de prensa dando a conocer los detalles de la tercera parte de su película La Soga y también deja ver la problemática existente en ese pueblo.

Sobre La Soga 3: Venganza

La tercera entrega de la película dominicana «La Soga 3: Venganza» llegará a las salas de cine del país el próximo 19 de octubre, bajo la dirección y producción de Manny Pérez.

Escrita y protagonizada por el actor dominicano, la película cuenta con las actuaciones de Félix Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana Lapointe, Jason Andors, Ovandy Camilo, Juan Carlos Pérez, Brenda Sánchez, Nelson Javier, Jordi Veras y Francisco Vásquez. Trata del regreso a la República Dominicana del sicario «La Soga», bajo un contexto políticamente turbulento, en busca de venganza. Armado con una memoria USB con los nombres de toda una red de corruptos, «La Soga» se embarca en un viaje clandestino donde rápidamente descubre que no debe confiar en nadie y está decidido a revelar la verdad y hacer pagar a los responsables.

Sobre Manny

Manny Pérez nació en Baitoa, un pueblo de Santiago de los Caballeros, República Dominicana y, desde temprana edad, demostró un interés innato por la actuación. A mediados de la década de 1990, Manny Pérez decidió hacer el salto a Hollywood, el epicentro de la industria cinematográfica mundial. Su dedicación lo llevó a estudiar actuación en Nueva York y a perseverar en la búsqueda de oportunidades en la meca del cine y la televisión.

A lo largo de su carrera, Manny Pérez ha interpretado una amplia variedad de personajes, demostrando su versatilidad como actor. Desde películas de acción hasta dramas intensos, ha dejado su huella en una variedad de géneros. Uno de sus papeles más destacados fue en la película «La Soga» (2009), que también produjo y coescribió, y que se convirtió en un fenómeno en la República Dominicana y en el circuito internacional de festivales de cine.