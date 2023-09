(VIDEO) Manny Pérez habla de los retos de La Soga 3 y la integración de nuevos talentos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor Manny Pérez quien compartió con la prensa los detalles de la nueva entrega de su ópera prima ‘La Soga’, habló de los retos que ha enfrentado para llevar a cabo la película indicando como el principal los recursos económicos.

‘’Lo más difícil es no tener suficiente dinero para terminar la película, pero gracias a Pulpo que me ayudó y ahí entró la Ley de Cine que me ayudó mucho para hacer la postproducción de la película’’, dijo.

En ese orden destacó que en el elenco de La Soga 3: Venganza, incluyó actores que nunca habían sido tomados en cuenta para películas de renombre tales como Félix Germán, Wilson Ureña, Ana Lapuente, Jason Andors ‘’El Tiguere Vacano’’ y el niño Anderson García de su natal Baitoa que aunque nunca había actuado se ‘’robó la película’’ con su interpretación.

Sobre La Soga 3: Venganza

La tercera entrega de la película dominicana «La Soga 3: Venganza» llegará a las salas de cine del país el próximo 19 de octubre, bajo la dirección y producción de Manny Pérez.

Escrita y protagonizada por el actor dominicano, la película cuenta con las actuaciones de Félix Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana Lapointe, Jason Andors, Ovandy Camilo, Juan Carlos Pérez, Brenda Sánchez, Nelson Javier, Jordi Veras y Francisco Vásquez. Trata del regreso a la República Dominicana del sicario «La Soga», bajo un contexto políticamente turbulento, en busca de venganza. Armado con una memoria USB con los nombres de toda una red de corruptos, «La Soga» se embarca en un viaje clandestino donde rápidamente descubre que no debe confiar en nadie y está decidido a revelar la verdad y hacer pagar a los responsables.

Sobre Manny

Manny Pérez nació en Baitoa, un pueblo de Santiago de los Caballeros, República Dominicana y, desde temprana edad, demostró un interés innato por la actuación. A mediados de la década de 1990, Manny Pérez decidió hacer el salto a Hollywood, el epicentro de la industria cinematográfica mundial. Su dedicación lo llevó a estudiar actuación en Nueva York y a perseverar en la búsqueda de oportunidades en la meca del cine y la televisión.

A lo largo de su carrera, Manny Pérez ha interpretado una amplia variedad de personajes, demostrando su versatilidad como actor. Desde películas de acción hasta dramas intensos, ha dejado su huella en una variedad de géneros. Uno de sus papeles más destacados fue en la película «La Soga» (2009), que también produjo y coescribió, y que se convirtió en un fenómeno en la República Dominicana y en el circuito internacional de festivales de cine.