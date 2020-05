(VIDEO) Manipulan declaraciones del director municipal de Sabana del Puerto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Declaraciones del nuevo director del distrito municipal de Sabana del Puerto, en la provincia Monseñor Nouel, Juan Romero, fueron manipuladas este martes en un video publicado en las redes sociales con la intención de hacer creer que éste afirmaba o reconocía haber cometido robo en su administración pasada y que esta vez, robaría “menos”.

El director municipal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo que durante los seis años de su pasada gestión nunca robó y que en esta nueva oportunidad menos lo haría.

“Yo los seis años no vine con las intenciones de robar y no robé, y me fui peor de lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos”, dijo.

Aseguró que la idea de apropiarse de recursos del cabildo no ha pasado por su cabeza, porque “nunca he sido ladrón”.

Dijo que a todo el que pasa por la administración pública se le acusa de ladrón, pero que “del dicho al hecho hay un gran trecho”.

Anuncios

Relacionado