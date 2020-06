(VIDEO) Manifestantes se aglomeran en Plaza de la Bandera para exigir transparencia y organización en elecciones

View this post on Instagram

Decenas de personas se aglomeraron la tarde de este lunes en la Plaza de la Bandera de esta capital para protestar contra el Gobierno y la Junta Central Electoral (@juntacentral), bajo el alegato de que no se han pronunciado sobre la organización de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. A través de un documento leído por Pedro Pablo Pelletier, vocero del movimiento Coalición Democrática, exigieron al Pleno de la Junta la extensión del horario de votación hasta las 7:00 de la noche, crear una franja de horario para las personas mayores de 65 años, ya que son los más vulnerables al COVID-19, desinfección de los centros de votación, dotar de mascarillas a todos los votantes en caso de no tenerlas y que todo el personal de la Junta que vaya a trabajar en los comicios esté debidamente protegido. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord