(VIDEO) Manifestantes en Plaza de la Bandera expulsan a Karim

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Manifestantes en la Plaza de la Bandera expulsaron este martes al excandidato presidencial Karim Abu Naba´a(@principekarim ), quien suspuestamente acudió apoyar las protestas pacificas en favor de la democracia, alegando que este no merecía estar allí porque según ellos se ha burlado del pueblo dominicano. En el video se observa como los jóvenes vociferan insultos a Karim, mientras este se retira del lugar en compañía de otras personas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord