(VIDEO) Manifestantes comunidad Monte Plata piden a las autoridades construcción carretera

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Residentes en el distrito municipal Chirino de esta provincia realizaron una segunda marcha pacífica, en reclamo de la construcción de la carretera de esa comunidad. Los comunitarios solicitaron al presidente Danilo Medina que cumpla con su promesa de la construcción de la referida vía, realizada en 2013 durante una visita sorpresa.