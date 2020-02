(VIDEO) Manifestantes brincan las vallas y se colocan frente a puerta de JCE

View this post on Instagram

DOMINICANA DECIDE 2020 Manifestantes brincan las vallas y se colocan frente a puerta de JCE EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los manifestantes que se encuentran desde la tarde de este jueves en la Plaza de la Bandera, pasada las 9 de la noche se brincaron las vallas de seguridad colocadas por las autoridades y saltaron a la vía para reclamar a la @juntacentral la renuncia de los miembros de ese organismo. Video cortesía @amaurysgarcia8 Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #RDdecide2020