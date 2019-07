(Vídeo) Maldonado dice comisión investigó licitación Punta Catalina no tenía cómo determinar si hubo sobornos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó una constancia certificada, donde se hace constar que en el proceso de licitación de Punta Catalina (PC), no se pagó dinero como soborno, aunque se dijo que se habría pagado comisión para la aprobación del contrato en el Congreso Nacional.

“Hicimos que la Procuraduría nos emitiera una certificación, que está en el informe copiada íntegramente, de que en los documentos que existían de Odebrecht no había ninguna referencia de que se había pagado dinero para la validación, pero que sí se decía que se había pagado comisión para la parte de la aprobación del contrato, y el pedido del informe es que la Procuraduría investigara esa parte, que es a quien le corrrespondía“, indicó Maldonado Sánchez.

El director general de El Nuevo Diario, miembro de la comisión que designó el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, defendió el papel desempeñado por los integrantes de dicha comisión en la tarea que le fue asignada por el jefe de Estado.

Aclaró que la comisión no tenía los mecanismos para determinar que alguien tomó dinero para votar en la licitación a favor de la empresa Odebrecht, a menos que esa persona se lo confesara.

“Ahora, si alguien tomó dinero para votar por un asunto, eso es un asunto que si tú no me lo confiesas, o si no están los mecanismos como ha salido Odebrecht, yo no determino que tú votaste porque te dieron un dinero, es decir, yo creo que eso son temas de la Procuraduría“, recalcó el ejecutivo periodístico.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Maldonado Sánchez recordó que el papel de la comisión era determinar si el proceso de licitación cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Sostuvo que los miembros de la Comisión tuvieron informes de que se había dado dinero en el Congreso para aprobar el Contrato, no para el proceso de licitación, y en su documento final le pidieron al procurador que investigara esa denuncia.

Agregó que los miembros de la comisión, como todos los ciudadanos, tenían las mismas inquietudes, y se preguntaban cómo Punta Catalina podía estar limpia si todo estaba sucio.

“No olvidemos que estos expedientes que están saliendo ahora, son los expedientes que han salido fuera de los mecanismos de control, y la parte penal en este caso a quien corresponde es la Procuraduría, porque nosotros no tenemos la facultad de ir a procesar a alguien penalmente“, argumentó.

El periodista dijo que el trabajo de la comisión fue procurar informaciones, decir si estaba correcto el proceso de licitación, que desde el punto de vista de la ley se cumplieron, y ahí se conversó con todo el mundo. Explicó que en el informe rendido por la comisión hay informaciones valiosas del rol de cada quien, para todo esto que está saliendo.

“Por ejemplo, de lo último que acaba de aparecer que es el asesor financiero de CDEEE, está estructurado, la comisión lo tiene de cuál era el rol de cada uno, por tanto esas son informaciones valiosas para la Procuraduría y para todos, y se depositó justamente en la Procuraduría para esos fines“, argumentó.

Insistió en que la Procuraduría tiene la responsabilidad de tomar esas informaciones que están saliendo, verificar que lo que se está diciendo ahí es correcto, que hay un ilícito en las acciones de cada uno de estos, y perseguir a cada una de esas cuentas para ver dónde fue a parar ese dinero, porque en algunos casos quien lo haya recibido puede ser un testaferro de alguien.

https://www.cne.gob.do/wp-content/uploads/2017/06/informa_comision_punta_catalina.pdf

