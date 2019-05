(VIDEO) Maisie Williams “Arya Stark” habla de su baja autoestima y problemas con la fama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La actriz inglesa Massi Williams conocida mundialmente por interpretar el papel de, Arya Stark, en la popular serie Game Of Thrones de la plataforma HBO, se ha sincerado con el público que la sigue y ha revelado los problemas de baja autoestima con los que ha luchado desde que se hizo famosa en el 2011 cuando inició la serie.

Williams, de 22 años de edad, comentó públicamente en el podcast “Happy Place” que desde sus inicios ante las cámaras y fanáticos se decía así misma que “se odiaba”, esto debido a la inseguridad que siempre ha sentido desde que era una niña.

Aseguró que la exposición constante en y los comentarios de las personas en las redes sociales la sumergieron profundamente en el autoodio hacia sí misma.

“Pasé una larga temporada en la que me decía a mi misma cada día que me odiaba. Llegué hasta el punto de estar hablando con mis amigos mientras mi mente no dejaba de darle vuelta a todas las estupideces que podía haber dicho en mi vida”, reza una parte del mensaje publicado por la actriz.

La actriz dijo, que a pesar de haber tenido una infancia difícil debido al divorcio de sus padres, esto nunca impidió que ella persiguiera sus sueños de convertirse en actriz.

