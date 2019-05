VIDEO: Magic Johnson cuenta todo sobre su salida de los Lakers

Comparte esta noticia

El expresidente y leyenda destapa puñaladas y críticas por la espalda por parte de Rob Pelinka como gran motivo de su abandono

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La salida de Magic Johnson cogió a todo el mundo por sorpresa. Aficionados, jugadores, rivales y hasta a la propia directiva de los Lakers. Absolutamente nadie entendía cómo de buenas a primeras se era presidente de una de las organizaciones más laureadas de la historia y, en un momento, se renunciaba al cargo de esa manera. Haciéndolo sin haber avisado a nadie y sin que ningún semejante estuviera siquiera al corriente de ningún tipo de intención en tal sentido. Algo no encajaba. Nada encajaba, mejor dicho.

El océano de interrogantes empezó a ser despejado por el insider Ric Bucher (Bleacher Report). Hace ya varias semanas que Bucher informó de la supuesta versión sobre la salida de Magic Johnson; al parecer, el entonces presidente se había enterado, de pura casualidad, de una conversación entre Rob Pelinka (general manager) y Jeanie Buss (propietaria) que no le dejaba en muy buen lugar. Pues bien, ahora no es que se trate de una hipótesis o teoría conspiratoria, sino que el propio Magic Johnson ha corroborado de viva voz en la televisión (!!) el verdadero motivo por el cual salió de los Lakers. Y la realidad va muy por el camino que iluminaba Bucher y no deja demasiado bien las relaciones corporativas de la franquicia púrpura y oro.

“Gente de las oficinas de los Lakers empezó a revelarme que Rob (Pelinka) estaba diciendo cosas (sobre Magic)… Y no me gustaron esas cosas que se estaban diciendo fueran por mi espalda”, pudo airear el propio Magic Johnson, en carne y hueso, en el programa First Take, de ESPN.

En persona y a testimonio descubierto. Muy sorprendentes declaraciones de Magic, al mismo tiempo que reveladoras de todo lo que ocurrió para que él se acabara marchando de un modo tan confuso.

Puñaladas, solo de Rob

Según la versión que Magic Johnson reveló en First Take, quien le estaba dando puñaladas por la espalda (como había filtrado en inicio Ric Bucher) era Pelinka. Solo Pelinka y no también Jeanie Buss. Él era el que hablaba mal del presidente de los Lakers difundiendo una versión de que trabajaba poco y mal y de que nunca estaba en su despacho.

“Si hablamos de algo como traición, sería una cuestión solo con Rob”, clarificó Magic, excluyendo de la ecuación a Jeanie Buss. Para expresarse sobre lo que, según su versión, hizo Pelinka a sus espaldas, Magic usó las palabras “puñalada por la espalda” y “susurrando por detrás”.

No echar a Walton

Magic destapó también que Tim Harris, presidente de operaciones de la franquicia, empezó a meterse en las decisiones de baloncesto, que eran labor suya. Harris acabó dirigiéndose a Magic y le dijo que no quería que echase a Luke Walton.

De hecho, la gota que colmó el vaso para Magic fue que Harris también se metiera en decisiones que teóricamente le concernían solo a él. Tenía a Pelinka y a Harris tratando de ejercer funciones que se suponían suyas, por lo que se sintió muy decepcionado con la ausencia de poder real para tomar decisiones que sí tenía cuando llegó a la organización.

Así, las “puñaladas por la espalda” y percatarse de que no tenía el poder de decisiones real (en solitario) que sí cuando llegó fueron factores clave para decidir salir de los Lakers.

Magic reveló también que la intención inicial que él tenía era la de estar tres años en el cargo de presidente para después dejar paso a Rob Pelinka. Pero por amigos dentro y fuera de la organización, Johnson se percató de que Rob estaba difundiendo una versión que no dejaba nada bien parado su trabajo en los Lakers. Le estaba haciendo la cama desde dentro, según la versión del padre del Showtime.

El vídeo íntegro con la confesión de Magic Johnson puede verse justo a continuación.

Algo insólito

Se trata de una confesión de lo más sonoro (y hasta grave) por parte del expresidente y leyenda de la historia ‘laker’. Nunca un antiguo dirigente, mucho menos en los Lakers y con la trayectoria e importancia de Johnson, había sido tan meridiano y sincero en la controversia que derivó en su salida.

Aunque hubiera salido en circunstancias oscuras del equipo, el hecho de que Magic haya contado todo esto y lo haya hecho además en un programa de televisión (en directo) delante de todo el mundo es un hecho casi sin precedentes en la historia de la NBA; al mismo tiempo, la confesión de Johnson supone un importante seísmo para la organización de El Segundo al tiempo que se clarifica lo enredado que está el poder dentro de los Lakers.

Magic se fue por las puñaladas de Rob Pelinka (y solo él), general manager a quien él mismo había contratado hace dos años en su llegada al equipo. El testimonio supone un poco de luz en el viciado Juego de Tronos que se han convertido las oficinas de Los Angeles Lakers: mucho poder y demasiadas partes empeñadas en ejercerlo.

Respuesta de Pelinka

Horas después del sísmico movimiento por parte de Magic, Rob Pelinka se pronunció sobre las acusaciones, como pudo hacerse eco la periodista del L.A. Times, Tania Ganguli.

“Es sorprendente y descorazonador. Simplemente no es cierto. Yo le apoyaba. Le apoyaba como compañero y también como socio. Siempre apoyé todo lo que hizo y lo seguiré haciendo en el futuro”.

Anuncios

Relacionado