(VIDEO) Maestra denuncia supuestas amenazas de despido por bajas notas puso a alumnos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Rosmery Mejía, una docente en el Politécnico Ana Silvia Jiménez de Castro ubicado en Jima Abajo La Vega, denunció que supuestamente la quieren destituir de su posición por colocar bajas calificaciones a estudiantes que no alcanzaron el índice.

A través de un video, Mejía manifestó que directores, subdirectores y maestros convocaron una reunión solicitando el cambio de inmediato de las evaluaciones a un grupo presuntamente selectivo y que debido a la situación tuvo que colocar cinta adhesiva para evitar que fueran alteradas.

La dama alegó que profesores titulares pedían el cambio en beneficio de sus estudiantes, incluyendo uno que hasta intercedió en favor de una sobrina.

Asimismo, sostuvo que padres se encontraban reclamando para que sus hijos no fueran a completivos y supuestamente que la dirección y el Distrito 06-10 apoyaron la causa.

“En la carta de disposición que me hicieron, me pusieron que yo no respeto la jerarquía. Yo creo que aquí estamos para hacer diferentes funciones, si unos son más altos otros son más bajos”, indicó.

La maestra pronunció que la directora del Distrito, Yolanda Veras Herrera, le dijo en tono rebelde que “era una daña nota”.

“Por cosas como estas no tenemos calidad educativa y todo mundo lo sabe, nada mas no es aquí que está pasando esto, es en el país entero”, garantizó.

La profesional resaltó que sus calificaciones en el Concurso de Oposición Docente fueron de 99 y que por tal razón “No podría ponerle una mala calificación a alguien que me demostró aprendizaje”.

“Yo pensé que el sistema educativo quería personas que trabajen que busquen aprendizajes significativos y me he encontrado con la dura realidad”, puntualizó.

Mejía concluyó haciendo un llamado al ministro Ángel Hernández para que interceda en la situación e implemente cambios.

“Quiero hacerle un llamado al ministro de educación Ángel Hernández yo espero que la haya leído, yo espero que esto pare, yo necesito que esto pare, yo no quiero hacerle daño a nadie, yo no quiero llegar más lejos”, finalizó diciendo.

Relacionado