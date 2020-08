(VIDEO) Madre y su hijo mueren tras derrumbe de pared por incidencia tormenta en Las Palmeras

View this post on Instagram

Una mujer y su hijo fallecieron en la madrugada de este domingo tras el derrumbe de una pared por la incidencia de la tormenta Laura, en un hecho registrado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. De acuerdo a informes preliminares, en el hecho, registrado pasadas las tres de la mañana en el sector Las Palmeras, falleció Clarisa Nivar, de 44 años y su hijo, Darwin Frías Nivar, de 7. Al lugar del hecho acudieron miembros de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos.