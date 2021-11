(VIDEO) Madre soltera y con siete hijos pide a Primera dama le ayude construir vivienda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La señora Ana Lucía García Espinosa, de 68 años de edad, madre soltera y con siete hijos, solicitó este martes a la Primera dama, Raquel Arbaje, quién es oriunda de esta localidad, que le ayude a construir una vivienda, porque no cuenta con un techo propio y está siendo desalojada de la casa donde reside.

Manifestó que no ha podido pagar el alquiler porque no cuenta con recursos para cumplir con la renta y reveló que ha enviado cartas de solicitudes en muchos gobiernos pero no le hacen caso. Agregó que en esta ocasión le hace el pedido a Arbaje, ya que es nacida en este municipio de Las Matas de Farfán, a quien le pide que se apiade de ella.

Sostuvo que vive en condiciones tan precarias que en el lugar donde duerme pululan arañas y ratones.

García Espinosa también dijo que su situación es muy difícil, porque está enferma y tiene siete hijos, a quienes sustenta con una tarjeta de $1,600 pesos que recibe como ayuda del gobierno cada mes, pero no cuenta con otros ingresos.

Puntualizó que es madre soltera y el padre de sus hijos no la ayuda porque está en situación de invalidez y no puede trabajar, por padecer problemas de salud.

Expresó que teme morir sin tener la oportunidad de un techo donde pueda dejar a sus hijos viviendo dignamente, al tiempo de indicar que confía en el presidente Luis Abinader y en doña Raquel, debido a que tienen un buen corazón para ayudar a las personas pobres.

