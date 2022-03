(VIDEO) Madre pide que se haga justicia por hijo asesinado en el 2019, en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Yocasta Miguelina Paulino solicitó este lunes a las autoridades que hagan justicia por la muerte de su hijo, quien falleció a causa de dos estocadas provocadas por malhechores, de los cuales a la fecha solo uno se encuentra detenido.

La madre del fallecido Gilbert Félix Paulino, de 26 años de edad, explicó que los presuntos asesinos permanecieron tres años prófugos de la justicia y que el sábado miembros de la Policía Nacional dieron con el paradero de uno de ellos, de quien no dijo el nombre.

Paulino aseguró que los familiares del detenido alegan su inocencia y que prontamente será liberado.

“Una gente que no mata una gente no tiene tres años huyendo, se entrega y no anda prófugo”, manifestó acongojada.

De acuerdo a las declaraciones de Paulino, el hecho ocurrió en el sector Ensanche Bermúdez, cuando el hoy occiso se dirigió a investigar acerca de una deuda pendiente que el presunto asesino tenía con el hermano.

