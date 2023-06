(Video) Madre irrumpe en llanto tras perder todo a causa de lluvias en Mao

EL NUEVO DIARIO, MAO.- En una escuela de la comunidad de Mao residentes rompieron en llantos y lamentaciones al exponer que habían perdido todas sus pertenencias a causa de las lluvias, sin que nadie se conduela de su situación.

En un video enviado a nuestra redacción, una madre rompió en llantos al explicar que se le perdieron todos sus ajuares a causa de las lluvias ocurridas este jueves en el municipio de Mao, en la provincia de Valverde.

La mujer entre sollozos dijo que no tiene nada, indicando “todo se me perdió, yo no tengo cama y mis hijos tampoco, estamos rodando” replicando que es la primera vez que le sucede ese hecho lamentable.

De su lado, Miguelina del Carmen Fernández explicó que tienen ocho años sufriendo y nadie se consuele de ellos, mientras que en el video se visualiza a una señora de una edad avanzada entre lágrimas asintiendo lo dicho por Fernández.

Ramón Durán afirmó que, al momento de construir la escuela se había negado por que se necesitaban crear dos canaletas, sin embargo, estas no fueron construidas.

Igualmente, la directora del Centro Educativo María Auxiliadora Tomasina de Jesús Peralta Santana, expuso que a las canaletas de la comunidad le estaba llegando mucha agua, por lo que los residentes procedieron a abrir las paredes de la parte de atrás, y durante las lluvias el plantel educativo se inundó de lodo y agua.

Explicó que en ese momento existe mucha contaminación y la docencia fue suspendida, además el personal administrativo se está quejando “porque ya no tienen brazos para sacar el agua”.

En el mismo tenor, señaló que el centro tiene varias problemáticas y una de ellas es la filtración en sus techos causadas por las lluvias, alegó que eso constituye un peligro ya que la tierra está temblando y la entrada de agua por el techo es notoria. Expresó que quiere que ya le resuelvan el caso.

