VIDEO: Madre denuncia su hijo guarda prisión desde noviembre porque agentes le colocaron droga

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Una mujer denunció que su hijo guarda prisión desde noviembre del año pasado sin haber cometido ningún delito, ya que según narra fue arrestado en un billar sin nada que lo comprometiera y los agentes le colocaron drogas, en un hecho registrado en el municipio de Bayaguana.

Grecia Pereira Santana alegó que su hijo, Elvin Javier Pereira, fue apresado de manera irregular por un agente conocido con el sobrenombre de “WaWaWa”, quien, según dijo, prometió soltarle el hijo si le buscaba 10 mil, dinero que buscó pero que el alistado se negó a tomarlo porque ella no quiso apagar su celular.

“El me mandó a buscar, cuando yo llegué entré a su oficina y me dijo que le entregara 10 mil pesos para soltar a mi hijo, pero cuando vio que andaba con mi telefono me dijo que lo apagara y le dije que no, entonces no recibió el dinero”, expresó Pererira Santana.

A través de un audiovisual enviado a esta redacción, Santana dice que a su hijo le “propinaron golpes e incluso le implantaron droga” además de que le fabricaron un expediente.

En el video, Pereira Santana asegura que tiene pruebas que avalan su denuncia.

La señora pidió a las autoridades del Ministerio Público intervenir en su caso “para que se haga justicia y su hijo sea puesto en libertad”.

Por: Deyanira Fernández Carrasco

