(VIDEO) Madre denuncia PN en Santiago no apresó al dueño de arma con la que mataron su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La señora Marisela Castillo denunció que agentes de la Policía Nacional de Hato del Yaque en Santiago, se rehusaron a ejecutar una orden de arresto en contra del padre del asesino de su hijo de cinco años.

La madre explicó que en el 2018 un menor de edad, hijo del señor Rafael Suero Aybar alias Jhonkely, le disparó con una arma de fabricación casera a su hijo de cinco años y que el sábado pasado a pesar del nombrado estar en presencia de los uniformados, estos no lo arrestaron.

“En el 2018, un hijo de ese señor, menor de edad, me le disparó con un arma casera a un hijo mío de cinco años, entonces yo como madre que soy y el arma no era legal, andaba buscando auxilio, buscando ayuda aquí en las autoridades, me dieron esta orden. La Policía de Hato del Yaque le llevé la orden y nunca lo agarraron y el sábado en la noche teniéndolo frente a frente, yo le enseño la orden y le digo y ellos, porque el señor que es suegro de él le paga a la Policía de Hato del Yaque, no lo agarraron”, expresó.

Castillo manifestó que el individuo la amenazó con quitarle la vida a su hijo de 18 años, tal como sucedió con el niño de cinco.

“Me amenaza que si yo quiero que me pase lo mismo que me pasó con el otro hijo mío con el de 18 años y que él me conoce y sabe dónde yo trabajo y que a mi es que él me tiene deseo, ”,indicó.

Señaló que teme por su vida, ya que es una mujer trabajadora, madre y estudiante de termino de la universidad.

“Yo temo por mi vida, porque yo salgo a las 5:00 de la mañana a buscar el pan de cada día, madre de cinco hijos, estudiante en la universidad, de término”, dijo.

Apuntó que Suero Aybar se dedica a cometer hechos ilícitos y que tiene varias fichas por robos y que es residente en el sector el sector de la otra Banda en Santiago.

Hizo un llamado a las autoridades policiales y a la Fiscalía de Santiago para que hagan justicia con la muerte de su hijo.

