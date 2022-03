(VIDEO) Madre de un niño con autismo denuncia no encuentra centros educativos para inscribirlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Una madre de un niño con autismo denunció este martes que en los colegios de inclusión a los cuales se ha comunicado para inscribir a su hijo no aceptan niños con esa condición.

Se trata de Melanie Ferreras, residente en Santiago de los Caballeros, quien aseguró que ha llamado a más de diez colegios inclusivos y le dicen que no aceptan niños con esa condición.

En ese sentido, hizo un llamado a la primera dama, Raquel Arbaje, y al ministro de Educación para que le provean una solución.

“Yo quiero llegar a los líderes de este país para que me digan o me expliquen si no tengo opción académica, ¿En qué colegio voy a inscribir a mi hijo para el próximo año escolar?. Todos los colegios están predispuestos a recibir niños con autismo”, dijo.

La madre explicó que desea que su hijo se estabilice y pueda hacer una carrera como todo un niño, “dentro de la normalidad de su condición”.

