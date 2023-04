(VIDEO) Madre de raso ultimado hace 11 años pide culpable cumpla condena completa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Virgencita Montero Montero, la madre de Jairo Garibaldi Ogando Montero, un raso de la Policía Nacional que fue ultimado en un atraco en el 2012, solicitó este martes a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que el culpable de la muerte cumpla su condena completa.

Y es que el condenado a 20 años de cárcel, Eduard José Valede y /o Eudi José Valdez, busca salir de prisión tras haber cumplido 10 años de la sentencia.

“Por favor yo quiero que se tome carta en el asunto, ese delincuente debe de cumplir sus 20 años, porque él mató mi hijo por abuso, él lo mató a sangre fría, mi hijo era policía y él (condenado) lo mató para quitarle un motorcito 90 que no valía la pena, para quitarle esa pistola y lo mató, Dios mío, lo mató sin piedad y yo quiero que por favor me ayuden, que a ese delincuente no pueden darle libertad”, expresó la progenitora del fenecido.

Se recuerda que en el 2012, el Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo dictó una condena de 20 años de cárcel en La Victoria a Eduard José Valede y /o Eudi José Valdez Almonte, conocido también como el Loco Manso por quitarle la vida, junto a otra persona, a Jairo Garibaldi Ogando Montero en medio de un atraco ocurrido en la calle cinco del sector de Villa Duarte en Santo Domingo Este.

Eduard José Valede estaba acompañado de otro hombre identificado como Ernestico, quien habría muerto en un enfrentamiento a tiros con la policía, cuando se vio envuelto en otro hecho delictivo.

La revisión obligatoria de la pena impuesta en la Oficina Judicial de San Cristóbal estaba pautada para el 9 de abril del 2023, pero fue aplazada para la mañana del 11 del mismo mes.

