(VIDEO) Madre de niño con enfermedad no identificada teme continúe acortándose la vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La madre de un adolescente de 14 años de edad, que padece una enfermedad aún no identificada, pide a cualquier institución o fundación que se interese por el caso de su hijo para ella saber cuál es la condición exacta que lo aqueja.

Xiomara Marchena, progenitora de Enmanuel Soto Marchena, explicó que su hijo empezó a mostrar indicios que algo no estaba bien en su cuerpo desde los 17 días de su nacimiento, cuando observó movimientos involuntarios y procedió a llevarlo a la pediatra.

“Quiero saber su diagnóstico, porque sé que su enfermedad es degenerativa, al no tener un tratamiento ni una condición precisa, su vida se va a ir acortando, nada más hay que ver su contextura física, estoy segura que si logra identificar su enfermedad, va a mejorar significativamente”, consideró de manera optimista.

La madre contó que lo ha llevado a muchos centros de salud y que el adolescente no asimila ningún método de terapia, también explicó que empeoró a partir de los 10 años.

“Antes por lo menos hablaba y pronunciaba palabras puntuales, caminaba y hacía actividades sin ayuda, como volar chichigua, montar bicicleta, ir al supermercado, ir a la barbería, porque nosotros nunca lo encasillamos, pero ahora ya él no quiere nada”, recordó Marchena.

Además, señaló que ella sabía que tenía un problema, por eso lo llevó a la pediatra y “me refieren a Rehabilitación cumplido los nueve meses, porque a esa edad ni siquiera gateaba, con terapias que le realizaban en la Universidad Católica pudo caminar”.

En ese sentido, detalló que aunque ha estado en escuelas para personas con condiciones especiales, no ha logrado avanzar porque no se adapta y al no saber su diagnóstico médico, no saben cómo tratarlo.

“El tiene muchos trastornos, incluyendo un llanto incontrolable cuando está en la escuela o terapia, agresividad, problema psicomotor, se balancea mucho caminando, depende de mí las 24 horas, muchos especialistas coinciden que es un problema neurológico, mientras que otros decían que padece autismo”, explicó detenidamente.

Asimismo, agregó que cuando lo atendía en el Centro de Atención para la Discapacidad (CAID), las doctoras lo diagnosticaron con daños neurológicos, pero lo acogieron como un niño autista para trabajar con el paciente.

“En sí, si el síndrome de él fuera conocido, quizás otra fuera la historia, pero están ante una enfermedad desconocida. En todos los lugares que él está siente que lo quieren agredir”, contó en tono paciente.

