(VIDEO) Madre de mujer asesinada en Santiago Oeste dice autoridades han abandonado el caso

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Ocadia Ramírez, madre de la joven de 26 años de edad que fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras sostenía un bebé en brazos en el distrito de Santiago Oeste, denunció que las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público han abandonado en su totalidad el caso.

La mujer manifestó que un nombrado Nelson, supuesto propietario de un comercio de sustancias ilícitas la interceptó, sujetó y disparó con un arma de fuego.

“A mi casa no ha ido nadie, yo he estado abandonada por las autoridades y nadie me ha dado respuestas, pero sabiendo quien es, aún porque él tenga dinero y yo no tenga, a mi hija no se le ha hecho justicia”, expresó.

La madre de la fallecida explicó que ha realizado los procedimientos correspondientes en el destacamento Cibao Central de la Policía Nacional y en el Palacio de Justicia, sin embargo, entiende que al hecho no se le ha dado seguimiento.

Yesenia Sánchez Ramírez, fue ultimada el 14 de noviembre y dejó 3 niños en la orfandad.

