(VIDEO) Madre de Maiky Terrero: “Me volveré una sicaria asesina pero mi hijo no se va solo, yo lo vengaré¨

va solo, yo lo vengaré¨ La madre del fallecido Maiky Terrero, implicado en la muerte de una ejecutiva bancaria en San Isidro, manifestó este jueves que se volverá una sicaria asesina y vengará la muerte de su hijo, quien cayó abatido al enfrentar una patrulla de la Policía que le daba seguimiento. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord