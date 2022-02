(VIDEO) Madre de escasos recursos pide ayuda para darle una vida digna a sus hijos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SABANA GRANDE DE BOYÁ, MONTE PLATA. – Élida José, una joven madre de 24 años de edad, pidió este lunes ayuda para poder brindarle una vida digna a sus dos hijos, quienes se desarrollan en un ambiente de precariedades.

La joven, dijo que convive con su esposo quien es agricultor y que a este no le alcanza el dinero para poder sustentar la casa y pidió encarecidamente el apoyo para poder darle una mejor vida a sus hijos.

Asimismo, expresó que cada vez que llueve su casa se inunda por las goteras que tiene el techo, puesto que está cobijada de retazos de zinc.

“Soy una madre humilde. Necesito que me ayuden a arreglar la casa porque cuando llueve se me inunda porque los zincs están pichao, y a mi esposo lo cualto no le dan”, pidió la joven madre.

Para Cualquier ayuda puede contactarla al número 809-377-9690.

