(VIDEO) Madre de Eliza Muñoz: Coronel de Villa Altagracia es el primero que debe estar en expediente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Emérita Marte Espinal, madre de Elizabeth Muñoz, quien murió acribillada junto a su esposo en Villa Altagracia a manos de policías, manifestó que César Martínez Lora, coronel suspendido comandante del operativo, debe estar incluido en el expediente al considerar que es “el principal” responsable por alegadamente dar la orden de lo sucedido.

“Yo quiero ver a ese, yo como madre, quiero que a ese me le quiten la ropa en plena calle, no como a los otros que no ejercen nada, pero a ese es que quiero ver, porque el dio la orden de que asesinaran a mi hija y a su esposo, sin preguntar y sin nada”, aseveró.

Marte Espinal emitió sus opiniones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Al ser preguntada sobre la versión de cómo sucedieron las muertes, Marte Espinal refirió que según las informaciones que han recibido es que los agentes policiales estaban buscando un carro marca Sonata, indican que el de su yerno fallecido era uno de la marca Kia, de color blanco.

“Cuando viene a ver era un cargamento de droga que estaba dirigido hasta por el mismo coronel y todo esto, después hay otra versión, ahí vi al jefe de la Policía que el retén era por una pasola, cosa que no tiene lógica, y según dijo uno de los sobrevivientes, ni siquiera le dieron chance a bajar los vidrios ni nada”, sostuvo Marte Espinal.

Abogados

Emérita Marte Espinal también se refirió al tema de la defensa que posee para el proceso del caso en los tribunales, indicando que tienen a sus abogados y otros se están uniendo.

“Yo les digo, con Dios delante se va a hacer justicia aquí en este país con relación a mi hija, no fue una delincuente, ninguno de los dos eran delincuentes, fue una hija del señor, que servía al señor, con los hijos de Dios nadie se mete, y la justicia de los hombres en la tierra y la de los hombres, va a ser grande y maravillosa, todos verán la justicia en el caso de mi hija, esto no se quedará así”, acotó.

Sobre la audiencia

Al referirse a la audiencia que fue cancelada el día de ayer miércoles por una recusación de uno de los abogados de los imputados, indicó que la misma fue desconcertante debido a que el abogado de la barra de los acusados, había dicho que la jueza estaba parcializada a favor de las víctimas.

“Eso no es así, ella simplemente dice que es una persona justa, quiere que se haga justicia, pero que ya eso estaba a opción del abogado si querían que la quitaran del caso”, sostuvo.