(VIDEO) Madre construye andamio para que hijo con parálisis cerebral monte patineta por primera vez

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una madre junto a su hijo se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que fuera filmada dentro de un Skate Park empujando a su hijo sobre un andamio, el cual construyó ella misma, con la intención de que su hijo con parálisis cerebral pudiera cumplir su sueño de montar su patineta por primera vez.

Ambos, que no han sido identificados, se observan dentro de un parque de skateboard para skaters o patinadores, corriendo por las pistas y subiendo y por las rampas mientras visiblemente el disfrutan de lo que hacen.

El niño, que visiblemente no puede caminar, está sujetado por la cintura con varios arneses que lo sujetan para que no se caiga, asimismo se ve que la patineta está sujetada con cables al andamio para que las piernas del joven no se salgan y se caiga.

