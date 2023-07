(VIDEO) Madre aclara salió a comprar trementina momentos antes de incendio donde murió su niña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de una niña de un año de edad que murió calcinada la noche del sábado en el barrio Villa Faro, de San Pedro de Macorís, ofreció su versión tras los rumores de que ella había dejado a sus hijos solos para salir a tomar.

Vanessa Wilson, madre de la infante Nayla Wilson, explicó que salió a comprar una trementina y en lo que estuvo en el colmado, la luz llegó y fue ahí cuando se incendió un abanico.

«Les estoy haciendo este video para declararles a todas las personas que están diciendo cosas de que no son de mi, sobre mi niña, no había luz y yo salí a comprar una trementina y dejé a los niños acostados en la cama, no hizo ni cinco minutos que la luz llegó a 220 y subió y prendió el abanico y explotó todo, no hubo tiempo de nada», dijo.

«Yo en ningún momento fui a tomar, en ningún momento, yo hasta en la tarde puede haber testigo, pueden preguntarle a todo el mundo en esa área, que en la tarde yo estaba con mis tres niños en la playa», expresó Wilson.

«Al rato vinimos y nos acostamos y yo fui de un pronto a comprar una trementina, no fue que yo los dejé solos y me fui a beber como están diciendo, yo no tengo la culpa de eso», agregó.

La mujer pidió investigar antes de hablar y aseguró que nadie sabe el dolor por el cual está pasando.

Relacionado