(VIDEO) Macarulla anuncia no habrá venta total de Punta Catalina

EL NUEVO DIARIO, NUEVO DIARIO. – El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, anunció este martes que la central termoeléctrica Punta Catalina no será vendida por completo, sino que el Gobierno evalúa la venta de algunas participaciones de la planta.

Asimismo, dijo tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el país debe reconocer que para el año que viene habrá un presupuesto con déficit, porque solo se podrá alcanzar el 60% de los ingresos que se invertirán, puesto que el 40% restante se espera conseguir mediante la venta de algunos activos propiedad del Estado dominicano, plan que estudia la venta de la central termoeléctrica Punta Catalina, catalogada como uno de los activos que generaría el dinero que falta.

Sin embargo, Macarulla, quien recientemente fue nombrado por Luis Abinader como presidente del Gabinete Eléctrico, indicó que “no se ha contemplado venderla por completo, sino algunas participaciones”.

Igualmente, el ministro dijo que venderla sería un tanto complicado, debido al mal manejo de la ceniza de la planta y el peligro que implica para el medio ambiente; eso le resta valor ante cualquier inversionista.

“Nos vendieron una gran ilusión que hasta ahora no ha producido efecto, porque ni usted ni yo hemos visto bajar la factura de la energía eléctrica”, expresó Macarrulla.

En ese orden, resaltó que la poca transparencia de la construcción de la planta, ha sido imposible para el nuevo Gobierno saber el costo total; Además, precisó que la nueva gerencia ha visto algunos documentos, pero ninguno ofrece la realidad invertida en el proyecto.

“Nadie quiere deshacerse de bienes del Estado, pero la situación por la que pasa la nación lo impone, espacialmente, por el golpe que ha recibido el turismo, sector afectado por la pandemia a nivel mundial”, sustentó el también director de la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado.

Macarrulla donará su sueldo

“Mi sueldo bruto es $300,000 pesos y neto $280,000 pesos y lo voy a donar mes tras mes, no voy a tocar ni un peso. Gracias a Dios mi patrimonio me lo permite vivir sin tocar las actas del Estado”, expresó Macarrulla.

El ministro justificó la reacción del pueblo ante el presupuesto del 2021, que anteriormente se aprobaba exactamente como mandaba el Poder Ejecutivo, “porque no se discutía, y por eso la gente no tiene los músculos desarrollados del ejercicio del contrapeso de los poderes para asimilar las situación en la que estamos”.

“Ya pueden ver que legisladores del partido han valorado el presupuesto de forma diferente y cada opinión la hemos valorado”, sostuvo el ministro durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela.

Sueldo 13

El ministro de la Presidencia dijo que el ante proyecto de Ley sometido en el Congreso refleja que la mayoría de los ingresos provienen de la penalización a las personas más pudientes. “Ahí que afecta a la clase media y particularmente a la clase media alta, tenemos las siguientes figuras impositivas. Primero el salario número 13 no grava al 80% de los asalariados porque no tributa, no llega al salario mínimo gravado”.

Explicó que alrededor del 10 o el 15% de los asalariados serían los únicos que van a pagar impuestos en su salario número 13, refiriéndose a los trabajadores de la clase media y media alta.

En referencia a las compras en dólares, dijo que son figuras que no van a impactar mucho y que es un espacio para revisarlo.

Además, expresó que el presidente de la República hablará sobre el tema en la alocución que tiene prevista realizar al país este próximo jueves.

Sobre los servicios en pago de moneda extrajera, Macarrulla dijo que tienen previsto ser gravados por un 20%. “Un pago de 10 o 12 dólares por Netflix, pagaríamos 2 dólares más mensualmente por ese servicio”.

Reiteró que el Gobierno tiene tres meses para discutir el ante proyecto de Ley y que están buscando fuentes alternas para que el presidente pueda flexibilizar en los espacios que pueda hacerlo.