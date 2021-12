(VIDEO) Macarrulla asegura se debe cambiar modelo económico de RD aunque idea no caiga bien a mucha gente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró este miércoles que el modelo económico de la República Dominicana debe ser cambiando a fin de contrarrestar la exclusión social, el mayor problema que, a su juicio, tiene el país.

Argumentó, que aunque la idea no le caiga bien a mucha gente, constituye la garantía de que el desarrollo impacte a toda la población.

“Si no lo hacemos no estamos actuando con responsabilidad, y el presidente Luis Abinader lo entiende, pero también hay que entender que no es obra de un gobierno, eso es obra de un proyecto de nación que va a ocupar mucho más tiempo que uno o dos períodos gubernamentales”, manifestó.

Macarrulla emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Al ser preguntado sobre si entiende que con todas las obras anunciadas por el presidente Abinader, la situación del dominicano común será diferente, el ministro manifestó que sí, sin embargo, no en la medida que debería.

En ese sentido, explicó que el país ha tenido años de crecimiento económico importante, mas no de desarrollo, y consideró que ello se debe a que se necesita cambiar el modelo económico para que las transformaciones que se realicen permeen en toda la sociedad.

“Esa es una tarea que tenemos todos, independientemente del Gobierno, porque esta sociedad no es sostenible sin que se hagan las transformaciones para convertirla en una sociedad más inclusiva, si eso no se hace aquí no hay garantía”, expresó.

Asimismo, sostuvo que si el país continúa con el nivel de exclusión que tiene, no habrá garantías de democracia, educación, seguridad ciudadana, y por tanto, tampoco calidad de vida para los dominicanos.

Infraestructura

Abordado sobre cuál será el principal legado que dejará esta gestión en cuanto a obras de infraestructuras, el ministro de la Presidencia indicó que están ejecutando importantes proyectos de forma simultánea, y puntualizó que están entusiasmados con el aspecto del transporte masivo de pasajeros, porque la movilidad es uno de los problemas más grande que tiene el país.

Sostuvo que hoy en día un vehículo para la familia dominicana es una necesidad y no un lujo, ya que no hay transporte público eficiente ni seguro, razón por la cual el Gobierno empezó la construcción del Teleférico en Los Alcarrizos y la extensión de la Línea II del Metro hacia ese municipio.

“Se va a trabajar en el área vial, a mejorar carreteras, accesos a polos turísticos, ese es un programa que también está en carpeta y en ejecución, sobre todo para Pedernales, ya se está haciendo la vía de acceso para lanzar el proyecto de Cabo Rojo. Hay muchas cosas que se están desarrollando y que van a impactar la calidad de vida del dominicano”, agregó.

De igual modo, señaló que se está trabajando para tener lista a principios de enero el corredor de la avenida Winston Churchill, a lo que seguirá, en uno o dos meses, el corredor de la Charles de Gaulle.

Destacó que se gestiona el financiamiento para hacer un monorriel en Santiago, ciudad que ha llegado a tener un caos en el tránsito mayor o peor que en Santo Domingo.

El funcionario puntualizó que esta gestión ha tenido que enfrentar muchas situaciones imprevistas, sin embargo, lo han hecho sin perder de vista las transformaciones estructurales que prometieron al país durante la campaña política.

Avenida Paseo del Río

Al hablar sobre la inauguración de la primera etapa de la Avenida Paseo del Río, como parte del proyecto Domingo Savio, Macarrulla dijo que esta es la primera etapa de una obra que tiene como objetivo completarse en diciembre de 2023, y que quizás signifique una de las iniciativas de interés social más importantes que se han hecho.

Resaltó que en esta primera etapa se movilizaron 1,700 familias que hoy viven en condiciones más seguras y con mejor calidad de vida, con acceso a una avenida de cuatro vías y un bulevar con áreas deportivas.

Gestión de Gobierno

Durante la entrevista, Lisandro Macarrulla indicó que en este año, en el que han trabajado con un presupuesto y una estrategia diseñada por la propia administración, han logrado tener una serie de ejecutorias que colocan al país en una posición optimista en los ámbitos económico, político y social.

“En materia económica vamos a tener reservas internacionales muy por encima de lo que hemos tenido en toda nuestra historia, que eso da estabilidad cambiaria, vamos a tener un crecimiento económico real de aproximadamente un 11 %”, expuso.

Manifestó que se encuentran muy entusiasmados y consideran que se ha realizado un gran labor para que la República Dominicana salga fortalecida de una de las crisis más grande que ha tenido la humanidad.

“Aquí estamos, es un esfuerzo de todos, pero con un líder, Luis Abinader, que ha logrado, sin evadir sus responsabilidades como estadista, aglutinar el esfuerzo colectivo para que podamos mostrar los resultados que estamos logrando”, agregó.

