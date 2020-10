(VIDEO) Luz María Doria: Escribí “La mujer de tus sueños” para ayudar a mujeres con miedo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista y escritora, Luz María Doria, manifestó que se decidió a escribir su libro “La mujer de tus sueños” debido a que nunca había encontrado uno que explique cómo una ejecutiva hispana hace una radiografía de lo que es el éxito profesional de una mujer y que al mismo tiempo vaya orientado a servirle a féminas con miedo en sus vidas.

“Nunca encontré un libro en español que diga cómo se pide un aumento de sueldo, qué pasa cuando uno fracasa, o cuándo tienes miedo”, contó Doria sobre su encuentro con una directora ejecutiva de una línea editorial.

Doria emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“El libro yo lo escribí para servirle a las miedosas, y sí estoy segura que ha servido, pero me ha servido a mí también, porque a partir de ese libro me han pasado cosas maravillosas, que si no me hubiese atrevido no me pasan”, indicó.

La también vice presidenta del programa Despierta América de Univisión, dijo que siempre tiene su libro en un lugar visible, con la intención de tener presente de que debe atreverse a dar un paso en cualquier ámbito, ya que de no hacerlo nunca pasará nada.