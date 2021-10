(VIDEO) Luz García aclara no puede traicionar a Georgina Duluc “porque no son amigas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La presentadora de las exclusivas, Luz García, aclaró que no puede traicionar a Georgina Duluc porque estas no son amigas, aunque han laborado juntas en diferentes proyectos, no se ha dado la oportunidad de cultivar una amistad.

“Yo no tengo porque ser amiga de toda la gente que trabaja dentro del espectáculo, yo tengo gente a fines y tengo amistades, Georgina tampoco es mi amiga”, expuso García.

Al ser entrevistada por Moisés Salce, en el programa Versión Origina, recordó que cuando Georgina tenía su programa Acceso Total, la llamó para que le consiguiera algunos contactos de Puerto Rico y de Miami, algo que de inmediato procedió a entregarle.

“No sé si ser una persona traicionera o no ser amigo, es tu no cederle los contactos porque absolutamente le di todas mis facilidades de Puerto Rico, mi PR en los Estados Unidos, entonces ella tendrá sus razones”, agregó.

Aunque han trabajado en diferentes proyectos, son dos de las profesionales más destacadas de su generación y en más de una ocasión han coincidido, la realidad es que las comunicadoras Luz García y Georgina Duluc no «se han dado la oportunidad de cultivar una amistad».

