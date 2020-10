(VIDEO) Luis Vargas se rejuvenece en la bachata junto a Ralphy Dreamz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuando dos generaciones se unen musicalmente, salen grandes resultados como la bachata “La serpiente” del joven bachatero Ralphy Dreamz y “El Rey Supremo” Luis Vargas, bajo el respaldo de Parkeast Music.

“Desde niño soñé poder grabar con este artista que tuve el placer de verlo cuando tenía 10 años en las afuera de su hotel. Lo saludé y me tomé una foto con el. A esa edad recuerdo que le dije cuando sea grande voy a grabar una canción contigo, ¡El se río pero me dijo que si! ¡Hoy es una leyenda viva en mi género!. @luiselreysupremo. ¡Soñar es bien grande! Gracias a Dios por darme este gusto de poder hacer esto realidad y gracias a mi equipo @parkeastmusic y al maestro Luis Vargas y su hijo @chokolatesupremo por creer en mi” expresó Ralphy en sus redes sociales.

“Tú estás confundido, con lo que me estás diciendo, no hables así de mi mujer, no me la sigas ofendiendo” le canta Luis a Ralphy, quien le responde “yo la he visto con otro… no fue que me lo dijeron, fue que yo mismo la vi”.

Ralphy ha mantenido una carrera en ascenso dentro del público, las radios tropicales y además de las plataformas digitales, gracias a su constancia al lanzar canciones que se han convertido en poco tiempo en las favoritas del público.

“Empecé De Cero”, “Sigo Chambeando”, “En Menos de un Minuto”, “El verde es vida”, “De periódico un gallito” y “Fire up”, son algunas de sus canciones que ha lanzado recientemente.

El tema se encuentra en el top 20 de Billboard Tropical, en el top 5 de Monitor Latino, además ya es portada de grandes plataformas como Tidal en “Casa tropical” y en Spotify ya el artista alcanza el cuarto de millón de listeners mensuales.