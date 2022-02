(VIDEO) Luis Valdez informa en marzo lanzarán “definitivamente” la facturación electrónica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, informó este miércoles que, a fin de eficientizar los procesos de recaudación del país, estarán realizando una gran actividad en el mes de marzo para lanzar definitivamente la facturación electrónica.

“Ustedes van a tener ya definitivamente el lanzamiento de la facturación electrónica que debe darle un giro al proceso y a la forma de facturar que tiene la administración tributaria, y que tiene el empresariado, los comercios y las mipymes”, expresó.

Valdez Veras fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Mota y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital el Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Explicó que la estrategia de eficientizar los procesos conlleva una modificación al título I del Código Tributario y es algo también se estará viendo en el mes de marzo, tras asegurar que el mejor contribuyente es el dominicano “con lo difícil que resulta el pago de los impuestos en este país”.

A pesar de reconocer que los impuestos pueden resultar como algo tedioso, dijo observar una nueva cultura en los dominicanos, gracias a que la dirección ha llevado como eje principal la cercanía de la administración tributaria con el contribuyente.

También, durante la entrevista reconoció que el contribuyente tiene que ver cómo se gastan el dinero y aseguró que en este Gobierno el pueblo sabe que lo que va a pagar será bien invertido, sobre todo porque el presidente Luis Abinader “es celoso” con el patrimonio público y todos los días se le debe pasar reporte de cuánto se gastó y cuánto se recaudó.

“Yo se lo digo a mis compañeros funcionarios, no nos equivoquemos con Luis. Me escribe hasta la 1:00 de la madrugada, pero eso no es nuevo, él era así antes de ser presidente, un hombre que cuando se dedica a algo lo toma en cuerpo y alma, día y noche, sin horario”, manifestó.

Recaudaciones

Valdez Veras destacó que la institución cerró el año 2021 con RD$607,623.8 millones, teniendo una proyección de ingresos inferior y ahora apuestan a la dinamización de la economía y al crecimiento que ha proyectado el Banco Central de un cinco a un seis por ciento.

En cuanto a enero de este 2022, indicó que tuvieron un cierre de mes fructífero porque cumplieron con la proyección de ingreso de RD$56 mil millones, e incluso, terminando con mil millones de pesos por encima de la meta para un total de RD$57 mil millones.

Marbete

El funcionario precisó que no hubo prórroga para el proceso de renovación del impuesto de circulación vehicular debido a que este año quedaron muy por encima en términos de lo que fueron las ventas del conocido marbete, además, insistió en que se debe ir acostumbrando al dominicano a que los procesos tienen que tener fecha.

“Hubo una buena reacción de la población, recaudamos prácticamente el 99 % del total que teníamos proyectado, y hubo un gran esfuerzo de la compañía que ganó la licitación para la entrega de marbete por internet. En la última semana hicieron un trabajo que yo debo reconocer porque hubo un gran retraso”, expresó.

Puntualizó que el impuesto se sigue vendiendo en las entidades financieras hasta el día 28 de febrero, pero ahora con recargo, específicamente para los ciudadanos que no sacaron el marbete a tiempo.

Facilidades otorgadas

El director de la DGII indicó que las medidas de alivio dispuestas en el marco de la pandemia ya van a cesar para este 2022, tales como la exención de los anticipos para las pymes y la extensión de plazos para el cumplimiento de los deberes de algunos contribuyentes.

Señaló que esas medidas se mantuvieron durante el 2020 y el 2021, no obstante, ya la economía ha tenido una reactivación total y lo indica el crecimiento de 12.3 % del PIB real del país, en el período enero-diciembre de 2021, anunciado ayer por el Banco Central.

“Eso no quita que de manera administrativa veamos algunas condiciones que tiene el Código Tributario como el tema de la revisión de los anticipos. Siempre buscamos la forma porque sabemos que hay sectores para los que el año 2021 no fue su mejor año, ahora no hay ninguna facilidad en estos momentos para ningún sector en términos generales”, puntualizó.

Licoreras

Valdez Veras precisó que fruto de los operativos cama que implementaron el 2020 en colaboración con otras instituciones, para controlar las ventas de alcoholes ilícitos, hoy en día tiene 16 empresas empresas fabricantes de alcohol que están facturando bien en la DGII, con sus licencias al día y llevan a cabo el proceso de colocar el etiquetado a los productos.

“Y estamos en un proceso de oficialización de todos los fabricantes nacionales y también subimos una norma hace poco, que ya debe entrar en vigencia en el mes de enero, donde también los importadores deben colocar la estampilla, pero este no es un tema solo de la DGII, sino del Gobierno”, agregó.

